США схвалили військову допомогу Тайваню на понад 100 мільйонів доларів
США схвалили потенційний продаж військово-технічної допомоги Тайваню на суму близько 108 млн доларів.
Джерело: Reuters
Деталі: Reuters пише, що закон США вимагає, щоб Вашингтон надав Тайваню кошти на самозахист, і адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла активізувати взаємодію з островом.
Наразі невідомо, чи контракт підписано або завершено переговори. Однак Міністерство оборони Тайваню заявило, що угода має "набути чинності" протягом місяця.
Тайвань запросив допомогу, включаючи запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, технічну та матеріально-технічну підтримку уряду США та підрядників.
Штати підтримують лише неофіційні відносини з Тайбеєм.
Нагадаємо: У травні Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.