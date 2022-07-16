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США схвалили військову допомогу Тайваню на понад 100 мільйонів доларів

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 02:27
ФОТО: GETTY

США схвалили потенційний продаж військово-технічної допомоги Тайваню на суму близько 108 млн доларів.

Джерело: Reuters

Деталі: Reuters пише, що закон США вимагає, щоб Вашингтон надав Тайваню кошти на самозахист, і адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла активізувати взаємодію з островом.

Наразі невідомо, чи контракт підписано або завершено переговори. Однак Міністерство оборони Тайваню заявило, що угода має "набути чинності" протягом місяця.

Тайвань запросив допомогу, включаючи запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, технічну та матеріально-технічну підтримку уряду США та підрядників.

Штати підтримують лише неофіційні відносини з Тайбеєм.

Нагадаємо:  У травні Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню.

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Теми: СШАКитайзброя
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