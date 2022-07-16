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США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 02:27
США одобрили военную помощь Тайваню на более чем 100 миллионов долларов
ФОТО: GETTY

США одобрили потенциальную продажу военно-технической помощи Тайваню на сумму около 108 млн долларов.

Источник: Reuters

Детали: Reuters пишет, что закон США требует, чтобы Вашингтон предоставил Тайваню средства на самозащиту, и администрация президента Джо Байдена пообещала активизировать взаимодействие с островом.

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Пока неизвестно, подписан ли контракт или завершены переговоры. Однако Министерство обороны Тайваня заявило, что соглашение должно "вступить в силу" в течение месяца.

Тайвань запросил помощь, включая запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, техническую и материально-техническую поддержку правительства США и подрядчиков.

Штаты поддерживают только неофициальные отношения с Тайбеем.

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Напомним: В мае Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Темы: СШАКитайоружие
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