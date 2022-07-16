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ОК "Південь": ЗСУ знищили пів сотні росіян і шість гаубиць "Мста-Б"

Субота, 16 липня 2022, 03:15
ОК Південь: ЗСУ знищили пів сотні росіян і шість гаубиць Мста-Б
ФОТО: GETTY

На півдні ЗСУ знищили 47 росіян, 6 гаубиць "Мста-Б" і 2 120-мм гаубиці, танк  Т-62.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також знищені  вісім одиниць броньованої та 14 – автомобільної техніки. Під час зачистки території Потьомкіного захоплена БМП-2 противника.

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Результати ударів по засобах ППО противника дорозвідуються.

Наші штурмовики двічі зуміли завдати удару по скупченню особового складу та техніки противника в районі Новогригорівки та Давидова Броду.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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