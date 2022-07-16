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ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"

Суббота, 16 июля 2022, 03:15
ОК Юг: ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц Мста-Б
ФОТО: GETTY

На юге ВСУ уничтожили 47 россиян, 6 гаубиц "Мста-Б" и 2 120-мм гаубицы, танк  Т-62.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также уничтожены восемь единиц бронированной и 14 – автомобильной техники. При зачистке территории Потемкиного захвачена БМП-2 противника.

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Результаты ударов по средствам ПВО противника доразведываются.

Наши штурмовики дважды сумели нанести удар по скоплению личного состава и техники противника в районе Новогригорьевки и Давыдова Брода.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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