ОК "Юг": ВСУ уничтожили полсотни россиян и шесть гаубиц "Мста-Б"
Суббота, 16 июля 2022, 03:15
На юге ВСУ уничтожили 47 россиян, 6 гаубиц "Мста-Б" и 2 120-мм гаубицы, танк Т-62.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Также уничтожены восемь единиц бронированной и 14 – автомобильной техники. При зачистке территории Потемкиного захвачена БМП-2 противника.
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Результаты ударов по средствам ПВО противника доразведываются.
Наши штурмовики дважды сумели нанести удар по скоплению личного состава и техники противника в районе Новогригорьевки и Давыдова Брода.