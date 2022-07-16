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ISW: Росіяни вже виходять з оперативної паузи, намагаючись поновити наступ на Донбасі

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 03:59
ISW: Росіяни вже виходять з оперативної паузи, намагаючись поновити наступ на Донбасі
ФОТО: GETTY

Росіяни провели серію наземних атак на Донбасі, і схоже на те, що вони виходять із оперативної паузи.

Джерело: американський Інститут  дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що росіяни здійснили атаки на північний захід від Слов'янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

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Ці атаки, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни швидше за все продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

ISW пише, що росіяни можуть чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

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Також ISW зазначає, що російські сили продовжували обороняти позиції у напрямку Харкова, щоб не допустити просування українських військ до кордону з Росією.

ISW додає мапи бойових дій:

 
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ISW
 
ISW
 
ISW

Теми: війнаРосія
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