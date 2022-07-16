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ISW: Россияне уже выходят из оперативной паузы, пытаясь возобновить наступление на Донбассе

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 03:59
ФОТО: GETTY

Россияне провели серию наземных атак на Донбассе, и похоже, что они выходят из оперативной паузы.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что россияне совершили атаки к северо-западу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Эти атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа.

ISW пишет, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.

Отмечается, что десятидневной оперативной паузы маловато, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские военные, похоже, испытывают постоянное давление, чтобы возобновить и продолжить наступление.

Также ISW отмечает, что российские силы продолжали защищать позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией.

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ISW добавляет карты боевых действий:

 
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Темы: войнаРосcия
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