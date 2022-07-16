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Росіяни вдарили по Одесі – масштабну пожежу на складі гасили майже 6 годин

Анастасія Калатур, Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 10:53
ФОТО: t.me/suspilneodesa

Росіяни вдарили по Одесі, зайнялася пожежа, її гасили майже 6 годин.

Джерело: "Суспільне", речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, ДСНС у Facebook

Дослівно Братчук: "Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники".

Оновлено. Згодом Братчук повідомив, що ворожа ракета влучила в склад, без постраждалих.  За словами Братчука, охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття. 

 
Фото ДСНС

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов показав фото та відео з місця ракетного удару росіян по цивільній інфраструктурі міста. 

 
Фото ДСНС

За його словами, з першої хвилини на місце удару прибули підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС.

Він також підкреслив, що станом на 8:30 ранку даних про жертв і постраждалих немає. 

 
Фото ДСНС

Згодом ДСНС повідомила, що станом на 10:42 масштабну пожежу на площі 1000 кв.м. ліквідували. Її гасили майже 6 годин.

Наразі рятувальники розбирають і проливають конструкції. 

 
фото ДСНС

Теми: війнаРосіяобстрілОдеса
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