Росіяни вдарили по Одесі – масштабну пожежу на складі гасили майже 6 годин

Росіяни вдарили по Одесі, зайнялася пожежа, її гасили майже 6 годин.

Джерело: "Суспільне", речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, ДСНС у Facebook

Дослівно Братчук: "Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники".

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Оновлено. Згодом Братчук повідомив, що ворожа ракета влучила в склад, без постраждалих. За словами Братчука, охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.

Фото ДСНС

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов показав фото та відео з місця ракетного удару росіян по цивільній інфраструктурі міста.

Фото ДСНС

За його словами, з першої хвилини на місце удару прибули підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни вранці 16 липня вдарили по Одесі, зайнялася пожежа. Окупанти поцілили у склад. Відео Одеської міської ради pic.twitter.com/mLUGrOzTJj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 16, 2022

Він також підкреслив, що станом на 8:30 ранку даних про жертв і постраждалих немає.

Фото ДСНС

Згодом ДСНС повідомила, що станом на 10:42 масштабну пожежу на площі 1000 кв.м. ліквідували. Її гасили майже 6 годин.

Наразі рятувальники розбирають і проливають конструкції.