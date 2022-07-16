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Россияне ударили по Одессе – масштабный пожар на складе тушили почти 6 часов

Анастасия Калатур, Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 10:53
ФОТО: t.me/suspilneodesa

Россияне ударили по Одессе, начался пожар, его тушили почти 6 часов.

Источник: "Суспильне", спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, мэр Одессы Геннадмй Труханов в Telegram, ГСЧС в Facebook

Дословно Братчук: "Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели".

Обновлено. Вскоре Братчук сообщил, что вражеская ракета попала в склад, без пострадавших. По словам Братчука, охранники склада не пострадали, потому что по сигналу воздушной тревоги перешли в укрытие. 

 
Фото ГСЧС

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов показал фото и видео с места ракетного удара россиян по гражданской инфраструктуре города. 

 
Фото ГСЧС

По его словам, с первой минуты на место удара прибыли подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба вместе с подразделениями ГСЧС.

Он также подчеркнул, что по состоянию на 8:30 утра данных о жертвах и пострадавших нет. 

 
Фото ГСЧС

Позже ГСЧС сообщила, что по состоянию на 10:42 масштабный пожар на площади 1000 кв.м. ликвидировали. Его тушили почти 6 часов.

В настоящее время спасатели разбирают и проливают конструкции. 

 
Фото ГСЧС

Темы: войнаРосcияобстрелОдесса
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