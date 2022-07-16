Россияне ударили по Одессе – масштабный пожар на складе тушили почти 6 часов

Россияне ударили по Одессе, начался пожар, его тушили почти 6 часов.

Источник: "Суспильне", спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, мэр Одессы Геннадмй Труханов в Telegram, ГСЧС в Facebook

Дословно Братчук: "Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели".

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Обновлено. Вскоре Братчук сообщил, что вражеская ракета попала в склад, без пострадавших. По словам Братчука, охранники склада не пострадали, потому что по сигналу воздушной тревоги перешли в укрытие.

Фото ГСЧС

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов показал фото и видео с места ракетного удара россиян по гражданской инфраструктуре города.

Фото ГСЧС

По его словам, с первой минуты на место удара прибыли подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба вместе с подразделениями ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ

Росіяни вранці 16 липня вдарили по Одесі, зайнялася пожежа. Окупанти поцілили у склад. Відео Одеської міської ради pic.twitter.com/mLUGrOzTJj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 16, 2022

Он также подчеркнул, что по состоянию на 8:30 утра данных о жертвах и пострадавших нет.

Фото ГСЧС

Позже ГСЧС сообщила, что по состоянию на 10:42 масштабный пожар на площади 1000 кв.м. ликвидировали. Его тушили почти 6 часов.

В настоящее время спасатели разбирают и проливают конструкции.