Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 07:03
ФОТО: GETTY

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися вести штурм у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я, але ЗСУ відбили наступ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Після перегрупування ворог відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають. Росіяни  завдали авіаударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснили артобстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Також наші захисники відбили штурм у напрямку  Спірне – Івано-Дар’ївка на Донецькому напрямку. Ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка.  

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках для  витіснення наших підрозділів із   рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів наші  позиції поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку противник  зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Здійснив артобстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

Для вивезення захопленого майна морським шляхом   окупанти намагаються відновити діяльність   портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до ракетних ударів утримують три носії високоточної зброї.

Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

З-під завалів у Вінниці врятували 3 осіб, роботи завершено – ДСНС

РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка 

відеоУ Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

фото, відео, оновлено від 8:30 Росіяни вдарили по Одесі – масштабну пожежу на складі гасили майже 6 годин

Пентагон не бачить ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ

Усі новини...
війна
Глава МЗС Італії: політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні
Над Кременчуком ввечері 15 липня збили ворожу ракету: руйнувань немає
Довіра як чинник трансформації. Що робить Україну антикрихкою?
Останні новини
17:13
Суд в Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи України щодо геноциду
17:12
Росія розгорнула інформкампанію в Німеччині з дискредитації України – розвідка
16:58
Експрем’єр Британії: епоха домінування Заходу добігає кінця
16:55
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
16:53
Записки Краснящих: Як переселенець обростає новою шкірою та речами
16:41
З-під завалів у Вінниці врятували 3 осіб, роботи завершено – ДСНС
16:25
Ранковий обстріл Одеси: чоловіка поранено в голову
16:25
Важливі події воєнного дня. ОНЛАЙН
15:59
Північна Македонія зробила крок до розблокування процесу вступу до ЄС
15:49
Мінкульт оцінює скорочення ринку реклами на понад 70%
Усі новини...