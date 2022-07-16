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Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 07:03
Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении
ФОТО: GETTY

На Бахмутском направлении россияне пытались вести штурм в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но ВСУ отразили наступление.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: После перегруппировки враг возобновил наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются. Россияне нанесли авиаудары неподалеку от Берестового и Нью-Йорка. Совершили артобстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

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Также наши защитники отбили штурм в направлении Спирное – Ивано-Дарьевка на Донецком направлении. Враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для вытеснения наших подразделений из рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечено.

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На Северском направлении враг обстрелял из минометов наши позиции вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиаудар  неподалеку от Мосьпанового. Совершил артобстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Руськие Тишки, Дуванка и Коробочкино.

На Славянском направлении нанес авиаудар  вблизи Богородичного. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Южнобужском направлении противник вел разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

Для вывоза захваченного имущества морским путем оккупанты пытаются возобновить деятельность портов на побережье Азовского моря. В готовности к ракетным ударам удерживают три носителя высокоточного оружия.

Темы: войнаРосcия
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