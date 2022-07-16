Дніпропетровщина: Росіяни накрили з "Градів" житлові квартали Нікополя

Росіяни ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя - поранена жінка, її госпіталізували.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир.

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На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. Без постраждалих.