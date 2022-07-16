Днепропетровщина: Россияне накрыли из "Градов" жилые кварталы Никополя

Россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя – ранена женщина, ее госпитализировали.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир.

На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном дворе. Без пострадавших.