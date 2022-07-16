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Днепропетровщина: Россияне накрыли из "Градов" жилые кварталы Никополя

Суббота, 16 июля 2022, 07:57
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя – ранена женщина, ее госпитализировали.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир.

На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном дворе. Без пострадавших.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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