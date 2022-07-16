Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни за добу вбили 7 цивільних на Донеччині

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 08:12

За минулу добу під обстрілами окупантів на Донеччині загинуло 7 мирних мешканців, ще 14 було поранено.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення. 

Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині".

Деталі: Кириленко повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвбивствоРосіявійна
Головне сьогодні

З-під завалів у Вінниці врятували 3 осіб, роботи завершено – ДСНС

РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка 

відеоУ Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

фото, відео, оновлено від 8:30 Росіяни вдарили по Одесі – масштабну пожежу на складі гасили майже 6 годин

Пентагон не бачить ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ

Усі новини...
Донецька область
На Донеччині окупанти за добу вбили 3 мирних жителів, ще 7 поранені – ОВА
48 жертв: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки
Донеччину активно атакують, на Херсонщині все більше російських військ – ОВА
Останні новини
18:33
Росіяни хотіли захопити Вуглегірську ТЕС, але їх змусили відійти – зведення Генштабу
18:23
Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл - Мінреінтеграції
18:12
Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП
18:02
Грає з усіма охочими: 10-річний чемпіон Києва з шашок збирає гроші на потреби ЗСУ
17:32
Найчастіше компанії релокуються до Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей
17:13
Суд в Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи України щодо геноциду
17:12
Росія розгорнула інформкампанію в Німеччині з дискредитації України – розвідка
16:58
Експрем’єр Британії: епоха домінування Заходу добігає кінця
16:55
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
16:53
Записки Краснящих: Як переселенець обростає новою шкірою та речами
Усі новини...