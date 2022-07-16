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Росіяни за добу вбили 7 цивільних на Донеччині

Альона Мазуренко Субота, 16 липня 2022, 08:12
Росіяни за добу вбили 7 цивільних на Донеччині

За минулу добу під обстрілами окупантів на Донеччині загинуло 7 мирних мешканців, ще 14 було поранено.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення. 

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Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині".

Деталі: Кириленко повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвбивствоРосіявійна
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