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Россияне за сутки убили 7 гражданских в Донецкой области

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 08:12

За минувшие сутки под обстрелами оккупантов в Донецкой области погибли 7 мирных жителей, еще 14 были ранены.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закитном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения.

Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области".

Детали: Кириленко сообщил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьубийствоРосcиявойна
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