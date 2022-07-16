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Россияне за сутки убили 7 гражданских в Донецкой области

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 08:12
Россияне за сутки убили 7 гражданских в Донецкой области

За минувшие сутки под обстрелами оккупантов в Донецкой области погибли 7 мирных жителей, еще 14 были ранены.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 15 июля россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке, 1 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Закитном, 1 в Горняке и 1 в Островском. Еще 14 человек получили ранения.

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Кроме того, в Константиновке умер человек, получивший ранения ранее в Луганской области".

Детали: Кириленко сообщил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьубийствоРосcиявойна
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