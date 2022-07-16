ЗСУ не дали окупантам захопити дорогу Лисичанськ-Бахмут – Гайдай

Російські загарбники намагалися заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, але українські військові не дали їм цього зробити.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Водночас голова ОВА додав, що окупанти продовжують бити по населених пунктах з артилерії з наступними спробами штурму, завдають ракетних та авіаударів. Загарбники нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей.

Фото з Telegram Гайдая

Лише протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворог завдав чотири ракетні удари, здійснив три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаударів росіяни завдали по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

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Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.