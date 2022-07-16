Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ не дали окупантам захопити дорогу Лисичанськ-Бахмут – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 08:28
ЗСУ не дали окупантам захопити дорогу Лисичанськ-Бахмут – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські загарбники намагалися заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, але українські військові не дали їм цього зробити.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram  

Пряма мова Гайдая: "Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.

Реклама:

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад". 

 
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Водночас голова ОВА додав, що окупанти продовжують бити по населених пунктах з артилерії з наступними спробами штурму, завдають ракетних та авіаударів. Загарбники нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Лише протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворог завдав чотири ракетні удари, здійснив три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів. 

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, авіаударів росіяни завдали по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.  

 
Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: