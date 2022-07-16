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ВСУ не дали оккупантам захватить дорогу Лисичанск-Бахмут – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 08:28
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские захватчики пытались завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом, но украинские военные не дали им этого сделать.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже больше двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам.

Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, вынудив его отойти назад". 

 
Фото из Telegram Гайдая

Детали: В то же время глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают бить по населенным пунктам из артиллерии с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Захватчики уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей. 

 
Фото из Telegram Гайдая

Только в течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них враг нанес четыре ракетных удара, совершил три артиллерийских атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары россияне нанесли по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар. 

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Фото Из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

Темы: Луганская областьвойна
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