ВСУ не дали оккупантам захватить дорогу Лисичанск-Бахмут – Гайдай

Российские захватчики пытались завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом, но украинские военные не дали им этого сделать.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже больше двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам.

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Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, вынудив его отойти назад".

Фото из Telegram Гайдая

Детали: В то же время глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают бить по населенным пунктам из артиллерии с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Захватчики уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей.

Фото из Telegram Гайдая

Только в течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них враг нанес четыре ракетных удара, совершил три артиллерийских атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

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В частности, авиаудары россияне нанесли по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Фото Из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.