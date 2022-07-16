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Британська розвідка: успішні дії сил оборони України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 08:41

Скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

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"І це незважаючи на те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" - зазначається у повідомленні.

У Міноборони Британії вказують на те, що раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це було  принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу військових.

"Українська оборона успішно відбивала російські атаки після того, як було віддано Лисичанськ, а лінію української оборони було скорочено та випрямлено. Це дозволило зосередити силу та вогонь проти зменшення російських атак і сприяло зменшенню імпульсу Росії" - йдеться в огляді.

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Як повідомлялося, за оцінками британської розвідки, найближчими цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут. 

Теми: розвідкаВелика Британія
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