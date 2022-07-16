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Британская разведка: успешные действия сил Украины способствовали "уменьшению импульса" России

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 08:41

Сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало "уменьшению импульса" захватчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

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"И это несмотря на то, что российские войска зашли в окрестности Северска в начале недели" - отмечается в сообщении.

В Минобороны Великобритании указывают на то, что ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. Вероятно, это было хотя бы частично направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа военных.

"Украинская оборона успешно отражала российские атаки после того, как была отдана Лисичанск, а линия украинской обороны была сокращена и выпрямлена. Это позволило сосредоточить силу и огонь против уменьшения российских атак и способствовало уменьшению импульса России", - говорится в обзоре.

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Как сообщалось, по оценкам британской разведки, ближайшими целями российских войск будут Северск и Бахмут.

Темы: разведкаВеликобритания
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