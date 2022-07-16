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Пентагон не бачить ознак того, що зброя для України пішла кудись, крім боротьби з РФ

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 09:24
БУДІВЛЯ ПЕНТАГОНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Представник Пентагону на брифінгу повідомив, що Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів.

Джерело: Міноборони США

Пряма мова: "Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, що ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби із росіянами".

Деталі: На уточнююче питання про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів, що "не відслідковувати і не знвти, куди йде зброя, це різні речі".

Пряма мова: "Не відслідковувати і не знати, куди йде ця зброя, я думаю, це різні речі, і я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ".

Деталі: Також у чиновника запитали, чи є варіант уповноважити когось ближче до України, щоб це контролювати, але він відповів, що не приймає таких рішень.

За словами представника Міноборони США, Україні вже передали 12 HIMARS. Він зазначив, що українські захисники використовують 8 з них.

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Він додав, що минулого тижня США надали Україні додаткових 155-міліметрових калібрів, які "мають пристойну точність".

Теми: СШАзброяУкраїнаЗбройні сили
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