Пентагон не видит признаков того, что оружие для Украины ушло куда-то, кроме борьбы с РФ

Представитель Пентагона на брифинге сообщил, что Минобороны США не видит признаков того, что американское оружие для Украины ушло куда-то еще, кроме поля боя против российских оккупантов.

Источник: Минобороны США

Прямая речь: "Мы не отслеживаем оружие. Я имею в виду, что мы очень хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие ушло куда-то еще, кроме как для борьбы с россиянами".

Детали: На уточняющий вопрос о том, почему в Пентагоне так уверены в том, что оружие, которое США передали украинцам, находится в Украине и используется против РФ, чиновник ответил, что "не отслеживать и не знать, куда идет оружие, это разные вещи".

Прямая речь: "Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем, знаете ли, использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ".

Детали: Также у чиновника спросили, есть ли вариант посадить кого-нибуть поближе к Украине, чтобы это контролировать, но он ответил, что не принимает таких решений.

По словам представителя Минобороны США, Украине уже передали 12 HIMARS. Он отметил, что украинские защитники используют 8 из них.

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Он добавил, что на прошлой неделе США предоставили Украине дополнительные 155-миллиметровые калибры, которые "имеют приличную точность".