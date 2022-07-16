Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зросла кількість дітей-жертв окупантів: у Херсоні росіяни вбили матір і малу дочку

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 09:26
Фото ДСНС

15 липня в Херсоні військовослужбовці РФ вбили матір та її малолітню доньку – таким чином кількість українських дітей, що стали жертвами окупантів зросла до 353.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 16 липня більше 1 015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

Деталі: Прокурори підкреслюють – ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (353), Харківській (191), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок російського ракетного обстрілу Вінниці.
 
15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 138 закладів освіти, з них 221 зруйнований повністю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнадітижертви
Головне сьогодні

Росіяни хотіли захопити Вуглегірську ТЕС, але їх змусили відійти – зведення Генштабу

Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП

РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка 

відеоУ Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

фото, відео, оновлено від 8:30 Росіяни вдарили по Одесі – масштабну пожежу на складі гасили майже 6 годин

Усі новини...
Україна
Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі
Глава МЗС Італії: політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні
За два тижні без пільгового режиму розмитнення завезли понад 5 тисяч автівок
Останні новини
19:39
Росіяни готуються до наступного етапу наступу – ГУР
19:11
В МВФ закликали світ приборкати інфляцію
18:45
Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
18:40
Росіяни вдарили ракетами з Каспію - ППО тримає удар
18:33
Росіяни хотіли захопити Вуглегірську ТЕС, але їх змусили відійти – зведення Генштабу
18:23
Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл - Мінреінтеграції
18:12
Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП
18:02
Грає з усіма охочими: 10-річний чемпіон Києва з шашок збирає гроші на потреби ЗСУ
17:32
Найчастіше компанії релокуються до Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей
17:13
Суд в Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи України щодо геноциду
Усі новини...