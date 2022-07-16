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Зросла кількість дітей-жертв окупантів: у Херсоні росіяни вбили матір і малу дочку

Ірина БалачукСубота, 16 липня 2022, 09:26
Зросла кількість дітей-жертв окупантів: у Херсоні росіяни вбили матір і малу дочку
Фото ДСНС

15 липня в Херсоні військовослужбовці РФ вбили матір та її малолітню доньку – таким чином кількість українських дітей, що стали жертвами окупантів зросла до 353.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 16 липня більше 1 015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

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Деталі: Прокурори підкреслюють – ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (353), Харківській (191), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок російського ракетного обстрілу Вінниці.
 
15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 138 закладів освіти, з них 221 зруйнований повністю.

Теми: Українавійнадітижертви
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