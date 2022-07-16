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Возросло количество детей-жертв оккупантов: в Херсоне россияне убили мать и меленькую дочь

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 09:26
Фото ГСЧС

15 июля в Херсоне военнослужащие РФ убили мать и ее малолетнюю дочь – таким образом количество украинских детей, ставших жертвами оккупантов, выросло до 353.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 16 июля более 1 015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации, 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести".

Детали: Прокуроры подчеркивают – эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой (353), Харьковской (191), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (31) областях.

В частности, стало известно еще про трех детей, получивших 14 июля ранения в результате российских ракетных обстрелов Винницы.  

15 июля под огнем оккупантов в очередной раз находился Бахмутский район Донецкой области. В с. Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в с. Свято-Покровское – 16-летняя.

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Темы: Украинавойнадетижертвы
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