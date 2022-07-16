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Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: є жертви

Альона Мазуренко Субота, 16 липня 2022, 10:03
Вночі росіяни вдарили по Чугуєву: є жертви
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу Чугуєва у Харківської області загинули 3 людини, росіяни частково зруйнували двоповерховий житловий будинок. 

Джерело: ДСНС Харківської області, глава ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ".

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Деталі: Рятувальники повідомляють, що Чугуїв зазнав ракетного удару 16 липня о 03:20. 

Чотири російські ракети ймовірно вилетіли з Бєлгорода. 

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Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м.

 

Синєгубов повідомив, що на Харківщині зруйнований житловий багатоквартирний будинок, пошкоджені школа, магазин будівельних матеріалів.

На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район.

 

Теми: Харківська областьобстрілокупаціявійна
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