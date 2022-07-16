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Ночью россияне ударили по Чугуеву: есть жертвы

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 10:03
Ночью россияне ударили по Чугуеву: есть жертвы
фото: ГСЧС

В результате обстрела Чугуева в Харьковской области погибли 3 человека, россияне частично разрушили двухэтажный жилой дом.

Источник: ГСЧС Харьковской области, глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения".

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Детали: Спасатели сообщают, что Чугуев получил ракетный удар 16 июля в 03:20.

Четыре российских ракеты предположительно вылетели из Белгорода.

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В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв.

 

Синегубов сообщил, что в Харьковской области разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов.

На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район.

 

Темы: Харьковская областьобстрелоккупациявойна
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