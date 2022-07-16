Втрати ворога: більше 38 тисяч російських загарбників загинули

На 143-й день загарбницької війни в Україні Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 677 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,

артилерійських систем – 846 (+4) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 109 (+0) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет – 162 (+7) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,

спеціальної техніки – 68 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.