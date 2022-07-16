Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати ворога: більше 38 тисяч російських загарбників загинули

Альона Мазуренко Субота, 16 липня 2022, 10:22
Втрати ворога: більше 38 тисяч російських загарбників загинули
фото: Генштаб

На 143-й день загарбницької війни в Україні Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 677 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
  • артилерійських систем – 846 (+4) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
  • крилатих ракет – 162 (+7) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 68 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Теми: ГенштабвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Генштаб
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: