Втрати ворога: більше 38 тисяч російських загарбників загинули
Субота, 16 липня 2022, 10:22
На 143-й день загарбницької війни в Україні Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 677 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
- артилерійських систем – 846 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
- крилатих ракет – 162 (+7) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
- спеціальної техніки – 68 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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