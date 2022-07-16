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Втрати ворога: більше 38 тисяч російських загарбників загинули

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 10:22
фото: Генштаб

На 143-й день загарбницької війни в Україні Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 677 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
  • артилерійських систем – 846 (+4) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
  • крилатих ракет – 162 (+7) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 68 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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