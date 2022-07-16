Потери врага: более 38 тысяч российских захватчиков погибли

По состоянию на 143-й день захватнической войны в Украине Россия потеряла около 38 140 военных, 1 677 танков и 220 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:

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личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 677 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8) ед,

артиллерийских систем – 846 (+4) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 109 (+0) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),

крылатых ракет – 162 (+7) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4) ед,

специальной техники – 68 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.