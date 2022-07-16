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Потери врага: более 38 тысяч российских захватчиков погибли

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 10:22
фото: Генштаб

По состоянию на 143-й день захватнической войны в Украине Россия потеряла около 38 140 военных, 1 677 танков и 220 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 677 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 846 (+4) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
  • крылатых ракет – 162 (+7) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4) ед,
  • специальной техники – 68 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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