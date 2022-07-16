Потери врага: более 38 тысяч российских захватчиков погибли
Суббота, 16 июля 2022, 10:22
По состоянию на 143-й день захватнической войны в Украине Россия потеряла около 38 140 военных, 1 677 танков и 220 самолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 677 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 846 (+4) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
- крылатых ракет – 162 (+7) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4) ед,
- специальной техники – 68 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
ВИДЕО ДНЯ