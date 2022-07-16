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Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 10:45
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Російський міністр оборони Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".

Деталі: Окупанти цинічно прикриваються цивільним населенням, заявляючи, що метою нарощування дій ЗС РФ є "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів".

Передісторія:

  • 24 лютого після 8 років гібридної війни на Донбасі Росія напала на Україну.
  • У відповідь багато країн запровадили проти Росії масштабні санкції.
  • 3 липня Міноборони РФ повідомило, що захопило Луганську область.
  • Також окуповані росіянами більша частина Донецької та Херсонської областей та частково Харківська та Запорізька області.
  • Водночас Збройним силам України вдалося вигнати окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Теми: війнаРосіяокупація
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