Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках

Російський міністр оборони Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".

Деталі: Окупанти цинічно прикриваються цивільним населенням, заявляючи, що метою нарощування дій ЗС РФ є "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів".

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