Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках
Субота, 16 липня 2022, 10:45
Російський міністр оборони Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.
Джерело: Міноборони РФ
Дослівно: "Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках".
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Деталі: Окупанти цинічно прикриваються цивільним населенням, заявляючи, що метою нарощування дій ЗС РФ є "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів".
Передісторія:
- 24 лютого після 8 років гібридної війни на Донбасі Росія напала на Україну.
- У відповідь багато країн запровадили проти Росії масштабні санкції.
- 3 липня Міноборони РФ повідомило, що захопило Луганську область.
- Також окуповані росіянами більша частина Донецької та Херсонської областей та частково Харківська та Запорізька області.
- Водночас Збройним силам України вдалося вигнати окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей.
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