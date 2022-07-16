Шойгу, прикрываясь Донбассом, поручил оккупантам нарастить действия по всем направлениям

Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание оккупантам "нарастить" действия армии на всех направлениях.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Детали: Оккупанты цынично прикрываются гражданским населением, заявляя о том, что целью наращивания действий ВС РФ является "исключение нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов".

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