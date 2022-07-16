Шойгу, прикрываясь Донбассом, поручил оккупантам нарастить действия по всем направлениям

Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание оккупантам "нарастить" действия армии на всех направлениях.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Реклама:

Детали: Оккупанты цынично прикрываются гражданским населением, заявляя о том, что целью наращивания действий ВС РФ является "исключение нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов".

Предыстория:

24 февраля после 8 лет гибридной войны на Донбассе, Россия напала ну Украину.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

3 июля Минобороны РФ сообщило, что захватило Луганскую область.

Также оккупированы россиянами большая часть Донецкой и Херсонской областей и частично Харьковская и Запорожская области.

Вместе с тем Вооруженным силам Украины удалось выгнать оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.