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Шойгу, прикрываясь Донбассом, поручил оккупантам нарастить действия по всем направлениям

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 10:45
СЕРГЕЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Российский министр обороны Сергей Шойгу дал указание оккупантам "нарастить" действия армии на всех направлениях.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Детали: Оккупанты цынично прикрываются гражданским населением, заявляя о том, что целью наращивания действий ВС РФ является "исключение нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов".

Предыстория:

  • 24 февраля после 8 лет гибридной войны на Донбассе, Россия напала ну Украину.
  • В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.
  • 3 июля Минобороны РФ сообщило, что захватило Луганскую область.
  • Также оккупированы россиянами большая часть Донецкой и Херсонской областей и частично Харьковская и Запорожская области.   
  • Вместе с тем Вооруженным силам Украины удалось выгнать оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Темы: войнаРосcияоккупация
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