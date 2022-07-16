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У Штутгарті скасували концерт пропутінської оперної співачки

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 10:48

Концерт російської оперної співачки Анни Нетребко у Штутгарті скасовано без можливості перенесення дати через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга.

Про це повідомила пресслужба компанії-промоутера C2 Concerts, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми дуже шкодуємо про рішення земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга і про пов'язане з цим скасування концерту", - йдеться у повідомленні.

Нетребко та її чоловік, азербайджанський тенор Юсіф Ейвазов, мали виступити у парадному дворі Штутгартського замку 3 вересня. Земельна компанія нерухомості та будівництва належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками. Промоутер висловив незгоду з оцінкою міністра фінансів землі Даніала Баяза, який пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Баяз у березні звинуватив Нетребко у тому, що вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Владіміра Путіна. Доки вона не дистанціюється "правдоподібно", вона не співатиме у парадному дворі Штутгартського замку у вересні, заявив він тоді. Нетребко публічно виступила проти війни в Україні, проте не проти Путіна.

Минулого тижня міністерство фінансів повідомило, що не вважає за можливий виступ Нетребко, поки в Україні триває війна.

На початку березня стало відомо, що Анна Нетребко, яка відмовилася публічно відмежуватися від президента РФ Володимира Путіна, більше не виступатиме в Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

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Теми: НімеччинаРосіяПутінмузика
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