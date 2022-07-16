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В Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 10:48

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте упразднен без возможности переноса даты из-за отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга.

Об этом сообщила пресс-служба компании-промоутера C2 Concerts, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы очень сожалеем о решении земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о связанной с этим отмене концерта", - говорится в сообщении.

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Нетребко и его муж, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, должны были выступить в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберг и управляет, среди прочего, государственными замками и парками. Промоутер выразил несогласие с оценкой министра финансов земли Даниала Баяза, который объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядку вплоть до преступлений и беспорядков".

Баяз в марте обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина. До тех пор, пока она не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре, заявил он тогда. Нетребко публично выступила против войны в Украине, но не против Путина.

На минувшей неделе министерство финансов сообщило, что не считает возможным выступление Нетребко, пока в Украине продолжается война.

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В начале марта стало известно, что Анна Нетребко, отказавшаяся публично отмежеваться от президента РФ Владимира Путина, больше не будет выступать в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Темы: ГерманияРосcияПутинмузыка
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