Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Італії: політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 11:33

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у телефонному інтерв’ю Politico.

Луїджі Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.

"Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю (в Україну). Це одна з багатьох серйозних проблем" - додав він.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани, попередив Ді Майо.

"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", — сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

Раніше Ді Майо очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією", – сказав Ді Майо.

У четвер президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Драгі візьме участь у засіданні парламенту Італії 20 липня, де й буде вирішено його долю.

Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Читайте також: Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки.

Теми: ІталіяУкраїназброявійна
Головне сьогодні

Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР

Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі

Офіс генпрокурора з другої спроби анонсував засідання комісії щодо керівника САП

РФ намагається відстежити маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи – розвідка 

відеоУ Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

Усі новини...
Італія
В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який міг піти в Росію
Глава МЗС Італії: голову Драгі подали Путіну на срібному блюді
Президент Італії не прийняв відставку прем'єра Драгі
Останні новини
21:40
Затримано ексначальника управління СБУ в Криму
21:27
відеоЗі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 7 людей – ГУР
21:04
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
20:48
Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу
20:21
Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО по операції в Середземномор’ї
20:01
У ГУР допускають застосування HIMARS по об’єктах РФ у Криму
19:54
Окупанти вдарили по Покровській громаді на Донеччині, є жертви – мер
19:39
Росіяни готуються до нового етапу наступу – ГУР
19:11
В МВФ закликали світ приборкати інфляцію
18:45
Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян в Бучі
Усі новини...