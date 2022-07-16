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Глава МЗС Італії: політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 11:33

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у телефонному інтерв’ю Politico.

Луїджі Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, і виступив із пристрасним закликом до політичних партій не валити уряд під час голосування за недовіру наступного тижня в італійському парламенті.

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"Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.

"Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю (в Україну). Це одна з багатьох серйозних проблем" - додав він.

Якщо уряд розвалиться, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до виборів, сказав міністр. Це може призвести до паралічу, оскільки в уряду не буде повноважень продовжувати озброювати Україну, допомагати сім’ям із кризою вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія перекриє крани, попередив Ді Майо.

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"Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми прямуємо до зими", — сказав міністр.

Ді Майо сказав, що Драгі є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Оскільки Італія є ключовим членом західного альянсу, який протистоїть вторгненню Росії в Україну, Драгі був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів, а також підтримав кандидатство України в ЄС.

Раніше Ді Майо очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому покинув партію через сварку через відправку зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте в допомозі Путіну.

"Неймовірна річ полягає в тому, що експрем’єр-міністр атакує Драгі, допомагаючи пропаганді Путіна та автократії над демократією", – сказав Ді Майо.

У четвер президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі, який пояснив її тим, що "пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі".

Драгі візьме участь у засіданні парламенту Італії 20 липня, де й буде вирішено його долю.

Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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Теми: ІталіяУкраїназброявійна
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