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Глава МИД Италии: политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 11:33

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.

Об этом, как пишет Европейская правда, он сказал в телефонном интервью Politico.

Луиджи Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина, и выступил со страстным призывом к политическим партиям не рушить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в итальянском парламенте.

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"Россияне прямо сейчас празднуют то, что добились падения еще одного западного правительства", – сказал Ди Майо.

"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие (в Украину). Это одна из многих серьезных проблем", - добавил он.

Если правительство развалится, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до выборов, сказал министр. Это может привести к параличу, поскольку правительству не будет полномочий продолжать вооружать Украину, помогать семьям с кризисом стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания запасов в случае, если Россия перекроет краны, предупредил Ди Майо.

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"Если правительство упадет в среду, у нас нет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся к зиме", — сказал министр.

Ди Майо сказал, что Драги является одним из самых жестких западных лидеров, противостоящих Путину. Поскольку Италия является ключевым членом западного альянса, противостоящим вторжению России в Украину, Драги был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и замораживание российских валютных резервов, а также поддержал кандидатство Украины в ЕС.

Ранее Ди Майо возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за ссоры из-за отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в помощи Путину.

"Невероятная вещь состоит в том, что экс-премьер-министр атакует Драги, помогая пропаганде Путина и автократии над демократией", – сказал Ди Майо.

В четверг президент Италии Серджо Матарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".

Драги примет участие в заседании парламента Италии 20 июля, где и будет решена его судьба.

Коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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Темы: ИталияУкраинаоружиевойна
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