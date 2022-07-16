Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 11:58

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс вимагає пояснень відповідних установ через організацію візиту вихованців ризької дитячої організації на фестиваль "Слов’янський базар" у Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Вихованці та представники Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV здійснили поїздку до білоруського міста Вітебськ для участі у міжнародному фестивалі "Слов'янський базар".

Реклама:

Academy KidsTV зазначила, що "Слов'янський базар" - це "гарний дитячий конкурс, у якому беруть участь 23 країни", тому організація не бачить причин або принципових культурних відмінностей, через які вони не можуть поїхати до Білорусі, посилаючись на те, що вихованці академії тільки що повернулися з Іспанії, Литви та планують поїхати до Північної Македонії.

Як повідомив портал Kas jauns, Academy KidsTV раніше зверталася до представництва самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з проханням про можливість взяти у нього інтерв'ю.

Дитяча організація переконана, що "у нинішній ситуації у світі це [інтерв'ю] позитивно позначиться на взаєминах".

ВІДЕО ДНЯ

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) повідомила, що установа в рамках своєї компетенції стежить за діяльністю різних організацій у Латвії, оцінюючи, чи немає в їхній діяльності можливих загроз національній безпеці. Враховуючи специфіку діяльності служб, СДБ утримується від коментарів щодо конкретних випадків.

У свою чергу, МЗС попросить відповідальні установи оцінити поїздку Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV на фестиваль до Білорусі, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Едгар Ринкевичс.

За його словами, планується зв'язатися із відповідальними установами з проханням дати оцінку діям Academy KidsTV.

"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", — вважає міністр.

Раніше МЗС Латвії вказувало на значні ризики відвідування Білорусі громадянами Латвії і неодноразово закликало мешканців не їздити до цієї країни. Крім того, залишається чинним заклик до громадян Латвії залишити як Білорусь, так і Росію.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що режим Лукашенка, як і раніше, підтримує військову агресію Росії проти України, проти Білорусі спрямовані серйозні міжнародні санкції.

Міністерство звертає увагу на те, що розвідка Латвії та інших країн НАТО публічно попереджала про розвідувально-вербувальну діяльність російських та білоруських спецслужб.

Теми: ЛатвіяРосіяБілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: