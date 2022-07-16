Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс вимагає пояснень відповідних установ через організацію візиту вихованців ризької дитячої організації на фестиваль "Слов’янський базар" у Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Вихованці та представники Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV здійснили поїздку до білоруського міста Вітебськ для участі у міжнародному фестивалі "Слов'янський базар".

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Academy KidsTV зазначила, що "Слов'янський базар" - це "гарний дитячий конкурс, у якому беруть участь 23 країни", тому організація не бачить причин або принципових культурних відмінностей, через які вони не можуть поїхати до Білорусі, посилаючись на те, що вихованці академії тільки що повернулися з Іспанії, Литви та планують поїхати до Північної Македонії.

Як повідомив портал Kas jauns, Academy KidsTV раніше зверталася до представництва самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з проханням про можливість взяти у нього інтерв'ю.

Дитяча організація переконана, що "у нинішній ситуації у світі це [інтерв'ю] позитивно позначиться на взаєминах".

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Служба державної безпеки Латвії (СДБ) повідомила, що установа в рамках своєї компетенції стежить за діяльністю різних організацій у Латвії, оцінюючи, чи немає в їхній діяльності можливих загроз національній безпеці. Враховуючи специфіку діяльності служб, СДБ утримується від коментарів щодо конкретних випадків.

У свою чергу, МЗС попросить відповідальні установи оцінити поїздку Ризької дитячої академії радіо та телебачення Academy KidsTV на фестиваль до Білорусі, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Едгар Ринкевичс.

За його словами, планується зв'язатися із відповідальними установами з проханням дати оцінку діям Academy KidsTV.

"Через грубе ігнорування рекомендацій МЗС щодо безпеки подорожей та участі в інформаційній війні діяльність подібних організацій неприпустима і має бути припинена", — вважає міністр.

Раніше МЗС Латвії вказувало на значні ризики відвідування Білорусі громадянами Латвії і неодноразово закликало мешканців не їздити до цієї країни. Крім того, залишається чинним заклик до громадян Латвії залишити як Білорусь, так і Росію.

У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що режим Лукашенка, як і раніше, підтримує військову агресію Росії проти України, проти Білорусі спрямовані серйозні міжнародні санкції.

Міністерство звертає увагу на те, що розвідка Латвії та інших країн НАТО публічно попереджала про розвідувально-вербувальну діяльність російських та білоруських спецслужб.