Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Латвии требует объяснений из-за визита латвийских детей на фестиваль в Беларуси

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 11:58

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс требует объяснения соответствующих учреждений через организацию визита воспитанников рижской детской организации на фестиваль "Славянский базар" в Белоруссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Воспитанники и представители Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV совершили поездку в белорусский город Витебск для участия в международном фестивале "Славянский базар".

Реклама:

Academy KidsTV отметила, что "Славянский базар" - это "хороший детский конкурс, в котором принимают участие 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных отличий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют уехать в Северную Македонию.

Как сообщил портал Kas jauns, Academy KidsTV ранее обращалась к представительству самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с просьбой о возможности взять у него интервью.

Детская организация убеждена, что "в нынешней ситуации в мире это [интервью] положительно скажется на отношениях".

ВИДЕО ДНЯ

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) сообщила, что учреждение в рамках своей компетенции следит за деятельностью различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику деятельности служб, СГБ воздерживается от комментариев по конкретным случаям.

В свою очередь, МИД попросит ответственные учреждения оценить поездку Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV на фестиваль в Беларусь, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс.

По его словам, планируется связаться с ответственными учреждениями с просьбой дать оценку действиям Academy KidsTV.

"Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.

Ранее МИД Латвии указывал на значительные риски посещения Беларуси гражданами Латвии и неоднократно призывал жителей не ездить в эту страну. Кроме того, остается в силе призыв к гражданам Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что режим Лукашенко по-прежнему поддерживает военную агрессию России против Украины, против Беларуси направлены серьезные международные санкции.

Министерство обращает внимание на то, что разведка Латвии и других стран НАТО публично предупреждала о разведывательно-вербовочной деятельности российских и белорусских спецслужб.

Темы: ЛатвияРосcияБеларусьУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: