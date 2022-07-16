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Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 16 липня 2022, 12:03
Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики назад до СРСР – СБУ
фото сбу

За матеріалами Служби безпеки України 5 років тюрми засуджено помічницю керівника окупаційної "адміністрації" Херсону, яка закликала відновити СРСР.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" Херсону.

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Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ".

Деталі: За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку.

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За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Вказано, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Додатково: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

Деталі інших викриттів спецслужби – на відео.

Теми: СБУвійна
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