Помічниця гауляйтера Херсона отримала 5 років тюрми за заклики "назад до СРСР" – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України 5 років тюрми засуджено помічницю керівника окупаційної "адміністрації" Херсону, яка закликала відновити СРСР.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" Херсону.

Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ".

Деталі: За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку.

За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Додатково: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Служба безпеки розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

Деталі інших викриттів спецслужби – на відео.