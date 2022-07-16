Помощница гауляйтера Херсона получила 5 лет тюрьмы за призывы "обратно в СССР" – СБУ

По материалам Службы безопасности Украины 5 лет тюрьмы осуждена помощница руководителя оккупационной "администрации" Херсона, призвавшая восстановить СССР.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "К 5 годам заключения приговорена приспешница прокремлевского пропагандиста Кирилла Стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" Херсона.

Злоумышленница координировала информационно-взрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб РФ".

Детали: По данным СБУ, находясь на Прикарпатье, она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР.

Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, включая запрещенные в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи.

По словам Дехтяренко, ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства.

ВИДЕО ДНЯ

Указано, что сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу в Ивано-Франковске. В ходе обысков у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Служба безопасности расследует более 300 уголовных производств по фактам оправдания российской агрессии против Украины и популяризации оккупационных группировок.

Детали других разоблачений спецслужбы – на видео.