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Помощница гауляйтера Херсона получила 5 лет тюрьмы за призывы "обратно в СССР" – СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 16 июля 2022, 12:03
Помощница гауляйтера Херсона получила 5 лет тюрьмы за призывы обратно в СССР – СБУ
фото сбу

По материалам Службы безопасности Украины 5 лет тюрьмы осуждена помощница руководителя оккупационной "администрации" Херсона, призвавшая восстановить СССР.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "К 5 годам заключения приговорена приспешница прокремлевского пропагандиста Кирилла Стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" Херсона.

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Злоумышленница координировала информационно-взрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб РФ".

Детали: По данным СБУ, находясь на Прикарпатье, она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР.

Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, включая запрещенные в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи.

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По словам Дехтяренко, ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства.

Указано, что сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу в Ивано-Франковске. В ходе обысков у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Служба безопасности расследует более 300 уголовных производств по фактам оправдания российской агрессии против Украины и популяризации оккупационных группировок.

Детали других разоблачений спецслужбы – на видео.

Темы: СБУвойна
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