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У Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера

Мазуренко Альона Субота, 16 липня 2022, 12:20
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ У МАРІУПОЛІ. ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 15 липня у місті зафіксували рух 100 одиниць військової техніки РФ, яка рухалась в бік Запорізької області. 

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: Продовжуємо фіксацію руху військової техники повз Маріуполь.

Вчора (15 липня - ред.) через місто велика колона військової техніки - до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів".

Деталі: Він також повідомив, що у прикордоних із Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезли КАМАЗами.

Розселяються окупанти переважно в приміщеннях шкіл.

За словами Андрющенка, місцеві розповідають, що більшість із цих окупантів ще зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що призовники.

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Теми: МаріупольЗапорізька областьокупаціязброя
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