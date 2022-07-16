У Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 15 липня у місті зафіксували рух 100 одиниць військової техніки РФ, яка рухалась в бік Запорізької області.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова: Продовжуємо фіксацію руху військової техники повз Маріуполь.
Вчора (15 липня - ред.) через місто велика колона військової техніки - до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів".
Деталі: Він також повідомив, що у прикордоних із Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезли КАМАЗами.
Розселяються окупанти переважно в приміщеннях шкіл.
За словами Андрющенка, місцеві розповідають, що більшість із цих окупантів ще зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що призовники.