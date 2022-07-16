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В Мариуполе заметили колонну техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области – советник мэра

Мазуренко Алена Суббота, 16 июля 2022, 12:20
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В МАРИУПОЛЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 15 июля в городе было зафиксировано движение 100 единиц военной техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя.

Вчера (15 июля – ред.) через город большая колонна военной техники – до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей воспринявшая за танки. Также большое количество БТРов".

Детали: Он также сообщил, что на границе с Запорожской областью в селах Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российских солдат, завезенных КАМАЗами.

Расселяются оккупанты преимущественно в помещениях школ.

По словам Андрющенко, местные рассказывают, что большинство из этих оккупантов еще совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что призывники.

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Темы: МариупольЗапорожская областьоккупацияоружие
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