В Мариуполе заметили колонну техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области – советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 15 июля в городе было зафиксировано движение 100 единиц военной техники РФ, которая двигалась в сторону Запорожской области.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя.

Вчера (15 июля – ред.) через город большая колонна военной техники – до 100 единиц в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, часть людей воспринявшая за танки. Также большое количество БТРов".

Детали: Он также сообщил, что на границе с Запорожской областью в селах Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российских солдат, завезенных КАМАЗами.

Расселяются оккупанты преимущественно в помещениях школ.

По словам Андрющенко, местные рассказывают, что большинство из этих оккупантов еще совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что призывники.