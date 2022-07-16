Привласнював донати для ЗСУ: у Києві схопили псевдоволонтера

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який привласнював благодійні внески громадян на підтримку Збройних сил України.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "З середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби".

Деталі: За даними слідства, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіти.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач та гроші.

Фото ОГП

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Наразі встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.