Присваивал донаты для ВСУ: в Киеве схватили псевдоволонтера

Правоохранители Киева задержали мужчину, который присваивал благотворительные взносы граждан в поддержку Вооруженных сил Украины.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "С середины апреля 2022 года подозреваемый в Telegram-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды".

Детали: По данным следствия, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчеты.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители изъяли банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель и деньги.

Фото ОГП

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.