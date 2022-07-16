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Присваивал донаты для ВСУ: в Киеве схватили псевдоволонтера

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 12:43
Присваивал донаты для ВСУ: в Киеве схватили псевдоволонтера
Фото ОГП

Правоохранители Киева задержали мужчину, который присваивал благотворительные взносы граждан в поддержку Вооруженных сил Украины.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "С середины апреля 2022 года подозреваемый в Telegram-канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды".

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Детали: По данным следствия, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчеты.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители изъяли банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель и деньги. 

 
Фото ОГП

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления.

Темы: Офис генпрокурораУкраинавойна
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