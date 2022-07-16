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Мер Сум закликав покинути місто на вихідні

Альона Мазуренко Субота, 16 липня 2022, 14:04
Мер Сум закликав покинути місто на вихідні
фото: ФБ Лисенка

Міський голова Сум Олександр Лисенко порадив мешканцям міста покинути його на вихідні.

Джерело: Лисенко у Facebook

Пряма мова: "Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися...

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Я думаю, що сьогодні, завтра і післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увага. Прошу всіх скористатися моєю порадою".

Деталі: За його словами, у ці вихідні за містом буде безпечніше, ніж у Сумах.

Крім того, міський голова Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook також закликав жителів виїхати подалі від кордону.

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Пряма мова Зарко: "Схоже, нас чекають непрості вихідні. Тому я б порадив тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів в села, подалі від кордону хоча б на 40 км".

Теми: СумивійнаСумська областьобстріл
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