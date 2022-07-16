Мер Сум закликав покинути місто на вихідні
Міський голова Сум Олександр Лисенко порадив мешканцям міста покинути його на вихідні.
Джерело: Лисенко у Facebook
Пряма мова: "Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися...
Я думаю, що сьогодні, завтра і післязавтра треба приділити своїй безпеці велику увага. Прошу всіх скористатися моєю порадою".
Деталі: За його словами, у ці вихідні за містом буде безпечніше, ніж у Сумах.
Крім того, міський голова Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook також закликав жителів виїхати подалі від кордону.
Пряма мова Зарко: "Схоже, нас чекають непрості вихідні. Тому я б порадив тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів в села, подалі від кордону хоча б на 40 км".