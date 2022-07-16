Мэр Сум призвал покинуть город на выходные
Мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям города покинуть его на выходные.
Источник: Лысенко в Facebook
Прямая речь: "Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться...
Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом".
Детали: По его словам, в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.
Кроме того, городской голова Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook также призвал жителей уехать подальше от границы c РФ.
Прямая речь Зарко: "Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км".