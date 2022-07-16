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Мэр Сум призвал покинуть город на выходные

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 14:04
Мэр Сум призвал покинуть город на выходные
фото: ФБ Лисенко

Мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям города покинуть его на выходные.

Источник: Лысенко в Facebook

Прямая речь: "Избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться...

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Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом".

Детали: По его словам, в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.

Кроме того, городской голова Белополья Юрий Зарко на своей странице в Facebook также призвал жителей уехать подальше от границы c РФ.

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Прямая речь Зарко: "Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км".

Темы: СумывойнаСумская областьобстрел
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