Окупанти розповідають рідним, як тікають з України: 100 людей уже в Калінінграді

У новому перехоплені російський окупанти розповідає своїй матері, що з його взводу втекли вже понад 100 солдатів і вони "уже десь в Калінінграді".

Джерело: головне управління розвідки

Пряма мова: "Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось.

Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті".

Деталі: Росіянин розповідає, що тих, хто втік не ув'язнили, а просто звільнили. При цьому мати закликає сина залишатись в Україні і вмовляти інших.

Син обіцяє поговорити з співслужбовцями, а мама окупанта підбадьорливо додає: "Назвався груздьом, лізь в кузов".

За словами російського загарбника, у його роті почалася паніка і ніхто не хоче нікого слухати. Зокрема, через поведінку їхнього генерала, котрий має за ціль "взяти Харків".

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Пряма мова: "У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по… (байдуже) на людей – я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже нас… (без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все".

Деталі: Водночас, мама окупанта відповідає сину, що це карма.

Начебто він відпрацьовує гріхи за минуле життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".