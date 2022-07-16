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Оккупанты рассказывают родным, как бегут из Украины: 100 человек уже в Калининграде

Алена МазуренкоСуббота, 16 июля 2022, 15:39
Оккупанты рассказывают родным, как бегут из Украины: 100 человек уже в Калининграде
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В новом перехвате российские оккупанты рассказывает своей матери, что из его взвода сбежали уже более 100 солдат и они "уже где-то в Калининграде".

Источник: главное управление разведки

Прямая речь: "Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то.

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Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты".

Детали: Россиянин рассказывает, что сбежавших не заключили в тюрьму, а просто уволили. При этом мать призывает сына оставаться в Украине и уговаривать других.

Сын обещает поговорить с сослуживцами, а мама оккупанта ободряюще добавляет: "Назвался груздью, лезь в кузов".

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По словам российского захватчика, в его роте началась паника и никто не хочет никого слушать. В частности, из-за поведения их генерала, который имеет цель "взять Харьков".

Прямая речь: "У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по… (безразлично) на людей – я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже…" Говорил с ними. Им уже нас… (без разницы). Они не хотят даже слушать. Просто началась злая паника, вот и все".

Детали: В то же время, мама оккупанта отвечает сыну, что это карма.

Вроде бы он отрабатывает грехи за прошлую жизнь: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины".

Темы: Росcиявойнаоккупацияразведка
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