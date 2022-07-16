Росія розгорнула інформкампанію в Німеччині з дискредитації України – розвідка

Росія вчергове зробила спробу дискредитувати на Заході Україну та її політичне керівництво, розмістивши і поширивши неправдивий матеріал у німецькому виданні "Deutschland-Kurier" під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?"

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих "документах" йдеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі".

Деталі: За даними розвідки, для поширення матеріалу куратори з Адміністрації президента РФ задіяли так звану "фабрику фейків", яка підготувала провокаційні коментарі для соцмереж.

Серед них: "З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається", "Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне" та інші.

У розвідці констатують, що щедрі фінансові вливання країни-окупанта ще дозволяють Росії купувати лояльність окремих західних журналістів, експертів та політиків.