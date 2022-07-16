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Россия развернула информкампанию в Германии по дискредитации Украины – разведка

"Украинская правда"Суббота, 16 июля 2022, 17:12
Фото ГУР

Россия в очередной раз предприняла попытку дискредитировать на Западе Украину и ее политическое руководство, разместив и распространив ложный материал в немецком издании "Deutschland-Kurier" под названием "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?"

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Журналистам немецкого издания "Deutschland-Kurier" были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя. В переданных "документах" речь идет о якобы ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе".

Детали: По данным разведки, для распространения материала кураторы из Администрации президента РФ задействовали так называемую "фабрику фейков", которая подготовила провокационные комментарии для соцсетей.

Среди них: "С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается", "Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем ​​все хуже пахнет" и другие.

В разведке констатируют, что щедрые финансовые вливания страны-оккупанта еще позволяют России покупать лояльность отдельных западных журналистов, экспертов и политиков.

Темы: войнадезинформация
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