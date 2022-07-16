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Суд в Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи України щодо геноциду

"Європейська правда"Субота, 16 липня 2022, 17:13
Суд в Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи України щодо геноциду
Антон Кориневич, фото ОП

Міжнародний суд ООН у Гаазі восени може почати розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

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За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб.

Як відомо, 1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН із доказами порушення Росією Конвенції про геноцид.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

ВІДЕО ДНЯ

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення. 

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Теми: Гаазький трибуналсудРосіягеноцид
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