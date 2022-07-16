Суд в Гааге в октябре может перейти к рассмотрению по существу дела Украины о геноциде

Международный суд ООН в Гааге осенью может начать рассматривать, по сути, дело об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения по юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", - сказал он.

По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

Как известно, 1 июля Украина подала Меморандум в Международный суд ООН с поличным Россией Конвенции о геноциде.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

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"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.