Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд в Гааге в октябре может перейти к рассмотрению по существу дела Украины о геноциде

"Европейская правда"Суббота, 16 июля 2022, 17:13
Суд в Гааге в октябре может перейти к рассмотрению по существу дела Украины о геноциде
Антон Кориневич, фото ОП

Международный суд ООН в Гааге осенью может начать рассматривать, по сути, дело об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения по юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", - сказал он.

Реклама:

По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

Как известно, 1 июля Украина подала Меморандум в Международный суд ООН с поличным Россией Конвенции о геноциде.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

ВИДЕО ДНЯ

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Темы: Гаагский трибуналсудРосcиягеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Гаагский трибунал
Генпрокурор Костин подтвердил, что США планируют передать данные о военных преступлениях РФ в Гаагу
Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ
Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны" – президент ЮАР
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: