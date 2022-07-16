Росіяни вдарили ракетами з Каспію – ППО тримає удар

Протиповітряна оборона України знищила чотири російські ракети, випущені окупантами з Каспійського моря.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

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Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Завдані збитки уточнюються".

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Що передувало: У суботу 16 липня майже по всій території України оголошували повітряну тривогу.