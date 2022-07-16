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Россияне ударили ракетами с Каспия – ПВО отражает

Валентина РоманенкоСуббота, 16 июля 2022, 18:40

Противовоздушная оборона Украины уничтожила четыре российские ракеты, выпущенные оккупантами из Каспийского моря.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря.

Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Схід" в Запорожской обоасти и Днепропетровщине.

Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Нанесенный ущерб уточняется".

Что предшествовало: В субботу 16 июля почти по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

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